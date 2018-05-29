Израиль согласился на размещение сирийских войск у границ

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Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Израиль согласился допустить к своим северным границам правительственные войска Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил неназванный высокопоставленный чиновник.

"Со слов высокопоставленного политического источника, достигнуты договоренности между Израилем и Россией в отношении северной границы. Они предусматривают, что армия (президента Сирии Башара) Асада займет позиции у границы с Израилем, а взамен русские пообещают, что там не будет присутствия Ирана и (ливанского движения) "Хезболлах", — говорится в сообщении.

Район у израильско-сирийской демаркационной линии входит в зону деэскалации, которая была создана в 2017 году по договоренности России, США и Иордании.

Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что на южной границе Сирии должны находиться только правительственные силы страны с отводом оттуда всех несирийских сил.