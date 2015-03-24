СМИ: ​Израильская разведка следила за Ираном на переговорах по ядерной программе

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Спецслужбы Израиля осуществляли слежку за переговорами по ядерной программе Ирана, чтобы получить сведения об их ходе и позиции Вашингтона, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Вскоре после того, как в прошлом году США и другие державы вступили в переговоры об ограничении ядерной программы Ирана, официальные представители Белого дома выяснили, что Израиль шпионил за этими консультациями, проходившими за закрытыми дверями", - говорится в материале издания Wall Street Journal.

По сведениям газеты, "помимо перехвата информации, Израиль получал данные с конфиденциальных брифингов США от осведомителей из дипломатических источников в Европе".

Как отмечается, в Белом доме, узнав о произошедшем, были в особенности раздосадованы тем, что Израиль делился закрытой информацией с членами Конгресса США, чтобы усилить противодействие соглашению по поводу ядерной программы Тегерана.

"Одно дело, что США и Израиль шпионят друг за другом, другое, когда Израиль похищает секреты США и разыгрывает их таким образом, чтобы американские законодатели подрывали дипломатию США", - сообщил журналистам газеты один из американских чиновников, имя которого не разглашается. Как отмечает издание, израильские представители отрицали данные обвинения в шпионаже.