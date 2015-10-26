​Израиль и США начинают официальное сотрудничество в сфере "мирного атома"

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ США согласились публично сотрудничать с Израилем в вопросах гражданского атома.

Как сообщает Report cо ссылкой на израильские СМИ, об этом заявили в министерстве энергетики США.

Отмечается, что декларация о начале сотрудничества в данной сфере является кардинальным изменением американской политики, так как Израиль не подписал конвенцию о нераспространении атомного оружия. До сих пор США воздерживались от сотрудничества в сфере атомных проектов со странами, отказавшимися подписать данную конвенцию и не позволяющими осуществлять официальный контроль за деятельностью атомных объектов.

По сообщению, контроль за деятельностью израильского атомного исследовательского центра Шорек осуществляется на добровольных началах и не носит официального характера.

До сих пор это приводило к тому, что сотрудничество между Израилем и США в области атомной энергии было неофициальным.

По мнению наблюдателей, изменение ситуации произошло после подписания соглашения между ведущими державами и Ираном. На прошлой неделе США посетил министр энергетики Юваль Штайниц, координирующий помимо прочего работу комиссии по атомной энергии.