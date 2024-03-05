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Израиль и ХАМАС договорились об основных пунктах перемирия

Израиль и ХАМАС договорились об основных пунктах перемирия Израиль и палестинская радикальная группировка ХАМАС согласовали основные пункты нового соглашения о перемирии и обмене заложниками.
Другие страны
5 марта 2024 г. 13:28
Израиль и ХАМАС договорились об основных пунктах перемирия

Израиль и палестинская радикальная группировка ХАМАС согласовали основные пункты нового соглашения о перемирии и обмене заложниками.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Efe.

"На данный момент обе стороны достигли договоренности, согласно которой перемирие продлится 40 дней, в течение которых 40 израильских заложников, в том числе женщин, детей и мужчин старше 60 лет, отпустят в обмен на освобождение из израильских тюрем 404 палестинских заключенных ", - сообщает агентство со ссылкой на палестинские и египетские источники.

Переговоры по заключению сделки все еще продолжаются в Каире.

Израиль считает, что в Газе остаются 130 заложников, 99 из которых, как полагают, живы.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail və HƏMAS atəşkəslə bağlı əsas müddəaları razılaşdırıb
Версия на английском языке Israel, Hamas agree on major truce points

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