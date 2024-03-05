Египет и Катар требуют от ХАМАС предоставить Израилю список заложников

Египетские и катарские официальные лица, выступающие посредниками, на переговорах между Израилем и ХАМАС в Каире настаивают над предоставлением палестинской группировкой списка израильских заложников, которые должны быть освобождены в рамках соглашения о

Египетские и катарские официальные лица, выступающие посредниками, на переговорах между Израилем и ХАМАС в Каире настаивают над предоставлением палестинской группировкой списка израильских заложников, которые должны быть освобождены в рамках соглашения о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщает The Guardian.

Собеседники газеты отметили, что Израиль не направил делегацию на второй день переговоров в Каире, требуя, чтобы ХАМАС представил список из 40 пожилых, больных и женщин-заложниц, которые будут освобождены первыми.

По словам американских чиновников, Израиль "более или менее" принял шестинедельное соглашение о прекращении огня.

По их мнению, отсутствие делегации Израиля во второй день переговоров в Каире "не является плохим знаком", поскольку израильские переговорщики могли прибыть в течение пары часов, если бы было достигнуто соглашение по списку.

Они заявили, что остается неясным, что мешало ХАМАС подготовить список с указанием первых 40 заложников.

Собеседники предположили, что невозможность подготовить список может свидетельствовать о проблемах со связью между подразделениями ХАМАС внутри и за пределами Газы.

Как сообщалось, член политбюро движения Басем Наим заявил CNN, что "нет никакого способа узнать судьбу заложников до тех пор, пока не будет достигнуто и реализовано соглашение о прекращении огня".

"Невозможно узнать какие-либо подробности о судьбе израильских заложников, потому что они находятся в разных местах и удерживаются разными группировками, мы не знаем об их судьбе в условиях бомбардировок и политики голодания", - сказал Наим, и добавил: "Поэтому нам нужно прекращение огня, чтобы собрать информацию".

Израиль считает, что в Газе остаются 130 заложников, 99 из которых, как полагают, живы.