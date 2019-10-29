Избран новый гендиректор МАГАТЭ

Постоянный представитель Аргентины в Вене Рафаэль Гросси избран гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В голосовании принимали участие четыре кандидата. Для победы кандидату требовалось набрать 2/3 голосов.

22 июля МАГАТЭ сообщило, что генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано умер в возрасте 72 лет.

Новый гендиректор должен вступить в должность не позднее 1 января 2020 года.

МАГАТЭ было создано в 1957 году. Организация входит в структуру ООН.