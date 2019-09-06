Известны имена кандидатов на пост гендиректора МАГАТЭ

Выдвижение кандидатов на пост генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершилось 5 сентября, на эту должность претендуют четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пятницу сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Истек крайний срок для номинации кандидатов на вакантный пост гендиректора МАГАТЭ. Теперь мы знаем, что бороться за эту должность будут четыре претендента", - написал М.Ульянов в Twitter.

Кандидатами на должность гендиректора стали исполняющий обязанности гендиректора МАГАТЭ, бывший постоянный представитель Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ, постоянный представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, представитель Буркина-Фасо Лассина Зербо и председатель Управления по атомному надзору Словакии Марта Жиакова.

22 июля МАГАТЭ сообщило, что генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано умер в возрасте 72 лет. Назначение нового гендиректора ожидается в октябре, он должен вступить в должность не позднее 1 января 2020 года.