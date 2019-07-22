Гендиректор МАГАТЭ скончался

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано скончался, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В пресс-службе организации подтвердили данную информацию.

"Секретариат МАГАТЭ с сожалением сообщает об уходе из жизни генерального директора Юкия Амано", - говорится в сообщении.

Ранее Reuters сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ намерен в марте 2020 года досрочно сложить свои полномочия из-за болезни.

72-летний японский дипломат возглавляет МАГАТЭ с декабря 2009 года.

В сентябре 2017 года Амано был утвержден на третий четырехлетний срок на посту генерального директора МАГАТЭ до 30 ноября 2021 года.