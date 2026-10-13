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    Венесуэла задействовала план по ликвидации голода

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 01:22
    Венесуэла задействовала план по ликвидации голода

    В Венесуэле разработан и введен в действие план по ликвидации голода в стране.

    Как передает Report, об этом заявила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес на пленарном заседании Всемирного продовольственного форума (World Food Forum 2026) Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в Риме.

    "С этой трибуны я хочу объявить о запуске плана "Венесуэла кормит", чтобы объединить все процессы производства продовольствия для достижения высшей цели - ликвидации голода", - указала Родригес.

    Она отметила, что Венесуэла участвует в работе форума "с глубоким убеждением", что право на питание является неотъемлемым правом, напрямую связанным с жизнью, достоинством и всесторонним развитием людей.

    Уполномоченный президент подчеркнула, что обеспечение права граждан на продовольствие требует инклюзивной и последовательной государственной политики, а также инвестиций, финансирования, развития производства, науки, технологий и сотрудничества.

    Делси Родригес Венесуэла
    Venesuela aclığa son qoymaq üçün plan hazırlayıb
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