Венесуэла задействовала план по ликвидации голода

В Венесуэле разработан и введен в действие план по ликвидации голода в стране.

Как передает Report, об этом заявила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес на пленарном заседании Всемирного продовольственного форума (World Food Forum 2026) Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в Риме.

"С этой трибуны я хочу объявить о запуске плана "Венесуэла кормит", чтобы объединить все процессы производства продовольствия для достижения высшей цели - ликвидации голода", - указала Родригес.

Она отметила, что Венесуэла участвует в работе форума "с глубоким убеждением", что право на питание является неотъемлемым правом, напрямую связанным с жизнью, достоинством и всесторонним развитием людей.

Уполномоченный президент подчеркнула, что обеспечение права граждан на продовольствие требует инклюзивной и последовательной государственной политики, а также инвестиций, финансирования, развития производства, науки, технологий и сотрудничества.