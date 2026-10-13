Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии

Азербайджан, оставаясь твердо приверженным климатическим целям, указал на необходимость признать, что обеспечить устойчивое развитие в краткосрочной перспективе без традиционных источников энергии невозможно.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель постоянного представителя Азербайджана при ООН Эльвин Ашрафзаде в ходе общих дискуссий второго комитета ООН на тему защиты глобального климата для нынешнего и будущих поколений человечества и обеспечения доступа к доступной, надежной, устойчивой и современной энергии для всех.

Дипломат подчеркнул, что борьба с изменением климата требует тесного международного сотрудничества, адекватного и прогнозируемого финансирования, передачи технологий и наращивания потенциала для развивающихся стран. Азербайджан, будучи председателем на COP29, стремился к достижению амбициозных и сбалансированных результатов, обеспечивая при этом, чтобы были услышаны голоса всех стран.

"Азербайджан сохраняет приверженность климатической деятельности и после COP29. Баку на прошлой неделе впервые принял Климатическую неделю Рамочной конвенции ООН об изменении климата...

Продвигаясь к COP31, Азербайджан полностью поддерживает лидерство Турции и Австралии и продолжит работать со всеми партнерами для достижения заметных результатов в Анталье, опираясь на прогресс, достигнутый в Баку и Белене", - подчеркнул Э. Ашрафзаде.

Он вновь обозначил позицию Баку, что энергетическая безопасность, доступность и устойчивость должны обеспечиваться совместными усилиями.

"По мере продолжения роста глобального спроса на энергию переход должен быть практичным, инклюзивным и соответствующим различным национальным условиям. Развитие возобновляемой энергетики должно осуществляться параллельно с инвестициями в устойчивые электросети, современные передающие системы и технологии хранения энергии", - указал он.

Зампостпреда также отметил, что вклад Азербайджана в глобальную энергетическую безопасность все больше дополняется его растущей ролью в переходе на чистую энергию, и расширение возобновляемой энергетики откроет для страны возможности обеспечивать европейские рынки зеленой электроэнергией.

В заключение Э. Ашрафзаде обратил внимание, что Азербайджан продолжит укреплять свою роль надежного энергетического партнера.