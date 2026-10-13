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    КНДР испытала тактическую баллистическую ракету

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 02:08
    КНДР испытала тактическую баллистическую ракету

    КНДР произвела испытательный пуск тактической баллистической ракеты.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство ЦТАК.

    Испытание, согласно информации, провело Главное управление ракетостроения КНДР в рамках регулярной работы, нацеленной на техническое развитие вооружений.

    Ракетные испытания Баллистическая ракета Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
    Şimali Koreya taktiki ballistik raketi sınaqdan keçirib
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