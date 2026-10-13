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    Трамп считает, что Путин хочет заключить сделку по Украине больше, чем Зеленский

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 01:39
    Трамп считает, что Путин хочет заключить сделку по Украине больше, чем Зеленский

    Глава Белого дома Дональд Трамп высказал мнение, что президент России Владимир Путин больше стремится к заключению сделки по Украине, чем украинский лидер Владимир Зеленский.

    Как сообщает Report, свою позицию он раскрыл в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Огайо.

    "Я думаю, что они заключат сделку. Я думаю, что Путин на самом деле хочет заключить сделку больше, чем Зеленский", - утверждал американский лидер. При этом он добавил, что стороны хотят заключить сделку, но "не знают как": "Мы их заставим, чтобы они заключили соглашение".

    Глава Белого дома также ответил на вопрос о том, что ни одна из сторон не подтверждала своего согласия на энергетическое перемирие. "Они договорились. Знаете, почему? Потому что я сказал: "Вы соглашаетесь". Вот почему", - заявил Трамп.

    Комментируя критику со стороны однопартийцев-республиканцев относительно договоренностей Москвы и Вашингтона по дизельному топливу, президент США сказал, что это соглашение предназначено "для всего мира" и оно окажет "огромное влияние" на рынки энергоносителей.

    Трамп также подчеркнул, что может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках своего визита в Азию для участия в саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.

    "Я могу. Это будет захватывающе, не так ли? Но я с ним хорошо лажу", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

    Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт
    Tramp hesab edir ki, Putin Ukrayna ilə bağlı razılaşma əldə etməyi Zelenskidən daha çox istəyir
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