Трамп считает, что Путин хочет заключить сделку по Украине больше, чем Зеленский

Глава Белого дома Дональд Трамп высказал мнение, что президент России Владимир Путин больше стремится к заключению сделки по Украине, чем украинский лидер Владимир Зеленский.

Как сообщает Report, свою позицию он раскрыл в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Огайо.

"Я думаю, что они заключат сделку. Я думаю, что Путин на самом деле хочет заключить сделку больше, чем Зеленский", - утверждал американский лидер. При этом он добавил, что стороны хотят заключить сделку, но "не знают как": "Мы их заставим, чтобы они заключили соглашение".

Глава Белого дома также ответил на вопрос о том, что ни одна из сторон не подтверждала своего согласия на энергетическое перемирие. "Они договорились. Знаете, почему? Потому что я сказал: "Вы соглашаетесь". Вот почему", - заявил Трамп.

Комментируя критику со стороны однопартийцев-республиканцев относительно договоренностей Москвы и Вашингтона по дизельному топливу, президент США сказал, что это соглашение предназначено "для всего мира" и оно окажет "огромное влияние" на рынки энергоносителей.

Трамп также подчеркнул, что может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках своего визита в Азию для участия в саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.

"Я могу. Это будет захватывающе, не так ли? Но я с ним хорошо лажу", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.