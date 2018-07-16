 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иран подал жалобу на США в ООН из-за санкций

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Иран подал жалобу на США в Международный суд ООН за повторное введение односторонних санкций.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter.

    "Сегодня Иран подал жалобу в Международный суд ООН, чтобы привлечь к ответственности США за незаконное повторное введение односторонних санкций. Иран привержен верховенству закона, несмотря на неуважение к дипломатии и юридическим обязательствам со стороны США. Необходимо противостоять их привычке нарушать международное право", - говорится в сообщении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi