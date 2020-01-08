Иран нанес по американской базе не менее 35 ударов, а также уничтожил самолет ВВС

Силы иранского корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" в Ираке, где располагаются американские войска.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает в ночь на среду агентство Tasnim.

"На данный момент базу "Айн-аль-Асад" в Ираке атаковали не менее 35 раз", - сообщило агентство со ссылкой на осведомленный источник.

Также на взлетно-посадочной полосе на базе Айн-Асад в Ираке в ходе ракетного обстрела со стороны Ирана был уничтожен самолет ВВС США , сообщает ливанский телеканал.

"Подтверждено уничтожение одного из самолетов на взлетно-посадочной полосе на американской части базы", - сообщает телеканал.