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    Иракский Талль-Афар полностью освободили от террористов ИГ

    Cейчас в городе идет зачистка

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/Город Талль-Афар в Ираке полностью освобожден от террористической группировки ИГ, сейчас в городе идет зачистка.

    Как передает Report, об этом сoобщил РИА Новости командир одного из крупнейших армейских соединений иракской армии "Найнава", бригадный генерал Наджем Аль-Джабири.

    "В плане города ничего не осталось (захваченным), идет зачистка. Разве что район Аскари, но за пределами города. Даст Бог, завтра силы безопасности его освободят", - рассказал собеседник агентства.

    Военные и ополчение ведут операцию в Талль-Афаре с 20 августа, город является последним крупным оплотом ИГ на границе Ирака и Сирии.

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