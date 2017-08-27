Иракский Талль-Афар полностью освободили от террористов ИГ

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/Город Талль-Афар в Ираке полностью освобожден от террористической группировки ИГ, сейчас в городе идет зачистка.

Как передает Report, об этом сoобщил РИА Новости командир одного из крупнейших армейских соединений иракской армии "Найнава", бригадный генерал Наджем Аль-Джабири.

"В плане города ничего не осталось (захваченным), идет зачистка. Разве что район Аскари, но за пределами города. Даст Бог, завтра силы безопасности его освободят", - рассказал собеседник агентства.

Военные и ополчение ведут операцию в Талль-Афаре с 20 августа, город является последним крупным оплотом ИГ на границе Ирака и Сирии.