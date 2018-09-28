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    Иордания заявила о желании открыть границу с Сирией

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что его страна желает открыть границу с Сирией.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по его словам, в настоящий момент ведутся согласования технических деталей данного шага.

    «Мы в принципе хотим открыть границы, технический комитет сейчас проводит встречи, чтобы согласовать детали, что позволит открыть границы», — сказал он.

    Министр также добавил, что как только детали будут проработаны, стороны смогут продвинуться дальше в этом вопросе.

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