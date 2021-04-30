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Индия установила новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

Индия установила новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 386 452, это максимальные показатели с начала пандемии
Другие страны
30 апреля 2021 г. 09:30
Индия установила новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 386 452, это максимальные показатели с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает минздрав страны.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,7 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,3 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 208 тысячи человек.

При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 152 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,2 миллиона.

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Версия на английском языке India sets new record for daily COVID cases
Версия на азербайджанском языке Hindistan COVID-19-a yoluxmaların sayına görə anti-rekordunu yenilədi

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