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Число погибших в результате оползня в Папуа-Новой Гвинее превысило 670 человек

Число погибших в результате оползня в Папуа-Новой Гвинее превысило 670 человек Число погибших в результате оползня в Папуа-Новой Гвинее превысило 670 человек.
Другие страны
26 мая 2024 г. 13:29
Число погибших в результате оползня в Папуа-Новой Гвинее превысило 670 человек

Число погибших в результате оползня в Папуа-Новой Гвинее превысило 670 человек.

Как передает Report, об этом сообщил глава миссии агентства ООН по миграции в стране Серхан Актопрак.

По оценкам, число погибших в результате мощного оползня в Папуа - Новой Гвинее возросло до более чем 670 человек.

Актопрак сообщил, что пересмотренное число погибших основано на расчетах чиновников деревни Ямбали и провинции Энга, согласно которым более 150 домов оказались погребены под оползнем, который произошел в пятницу.

Первоначально предположительное число погибших прогнозировалось в районе 300 человек или более, а число пострадавших составило 4 тыс. человек. Выживших перевозят в более безопасные места, поскольку нестабильная обстановка на земле и межплеменные войны, которые широко распространены в этом районе, угрожают спасательным работам.

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