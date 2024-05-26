Число погибших в результате оползня в Папуа-Новой Гвинее превысило 670 человек

Число погибших в результате оползня в Папуа-Новой Гвинее превысило 670 человек.

Число погибших в результате оползня в Папуа-Новой Гвинее превысило 670 человек.

Как передает Report, об этом сообщил глава миссии агентства ООН по миграции в стране Серхан Актопрак.

По оценкам, число погибших в результате мощного оползня в Папуа - Новой Гвинее возросло до более чем 670 человек.

Актопрак сообщил, что пересмотренное число погибших основано на расчетах чиновников деревни Ямбали и провинции Энга, согласно которым более 150 домов оказались погребены под оползнем, который произошел в пятницу.

Первоначально предположительное число погибших прогнозировалось в районе 300 человек или более, а число пострадавших составило 4 тыс. человек. Выживших перевозят в более безопасные места, поскольку нестабильная обстановка на земле и межплеменные войны, которые широко распространены в этом районе, угрожают спасательным работам.