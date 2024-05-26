СМИ: При оползне в Папуа-Новой Гвинее пострадали более 4 тыс. человек

В результате оползня на севере Папуа-Новой Гвинеи пострадали более 4 тыс. человек.

В результате оползня на севере Папуа-Новой Гвинеи пострадали более 4 тыс. человек.

Как передает Report , об этом пишет Reuters со ссылкой на гуманитарную группу CARE Australia.

Ранее местные СМИ сообщали, что число погибших оценивается в 300 человек.

Оползень произошел 24 мая на территории деревни Каокалам в северной провинции Энга. Местные СМИ писали со ссылкой на представителей властей, что в результате оползня под землей были "похоронены" около 300 человек и более тысячи домов.

В материале Reuters приводятся данные австралийского МИД (DFAT), согласно которым, из-за оползня пострадали шесть деревень. На территории этих населенных пунктов проживает более 4 тыс. человек.

CARE Australia отмечает, что общее число пострадавших может быть выше цифры в 4 тыс., поскольку провинция Энга была "местом убежища для тех, кто был вынужден покинуть свои дома в результате конфликтов" в близлежащих районах. Reuters пояснил, что речь идет о межплеменных конфликтах в провинциях. В их результате с начала года были убиты 26 человек.

По данным CARE, в результате оползня в населенных пунктах образовались ямы глубиной до 8 метров. Это отрезало доступ к части дорог и осложнило действие местных экстренных служб по оказанию медицинской и гуманитарной помощи. Накануне австралийское телевидение сообщало, что единственным способом добраться до мест вероятной гибели местных жителей можно было только с помощью вертолетов.