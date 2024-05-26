Египет перенаправил 200 грузовиков с помощью для Газы на КПП "Керем-Шалом"

Власти Египта перенаправили не менее 200 грузовиков с гуманитарными грузами для жителей сектора Газа от наземного перехода "Рафах" (расположен на границе между Газой и Египтом) на КПП "Керем-Шалом", где они смогут пересечь границу Израиля с палестинским а

Власти Египта перенаправили не менее 200 грузовиков с гуманитарными грузами для жителей сектора Газа от наземного перехода "Рафах" (расположен на границе между Газой и Египтом) на КПП "Керем-Шалом", где они смогут пересечь границу Израиля с палестинским анклавом.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его данным, несколько машин уже смогли заехать на территорию сектора Газа. По меньшей мере 4 из 200 грузовиков перевозят топливо, остальные доставят в анклав продукты питания. Данных о том, сколько конкретно автомобилей с гуманитарной помощью уже въехали в анклав, телеканал не приводит.

24 мая президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Джо Байденом согласился, что гуманитарная помощь будет на временной основе доставляться в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" до возобновления работы наземного перехода "Рафах". Главы двух стран условились, что определенный объем гуманитарной помощи, включая топливо, будет доставляться на КПП "Керем-Шалом" и под контролем ООН переправляться на территорию Газы.