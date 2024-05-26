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Лидеры стран ЕС обсудят в Праге сотрудничество в сфере безопасности и помощь Украине

Лидеры стран ЕС обсудят в Праге сотрудничество в сфере безопасности и помощь Украине Лидеры стран ЕС обсудят в Праге 28 мая сотрудничество в сфере безопасности и военную помощь Украине.
Другие страны
26 мая 2024 г. 15:21
Лидеры стран ЕС обсудят в Праге сотрудничество в сфере безопасности и помощь Украине

Лидеры стран ЕС 28 мая обсудят в Праге сотрудничество в сфере безопасности и военную помощь Украине.

Как передает Report, об этом на своем сайте сообщила пресс-служба чешского правительства.

"Премьер Чехии Петр Фиала организует 28 мая в Праге рабочий ужин по вопросам сотрудничества в сфере безопасности. В переговорах, кроме председателя правительства Дании Метте Фредериксен, председателя правительства Нидерландов Марка Рютте, примут также участие председатель правительства Латвии Эвике Силиня, президент Польши Анджей Дуда и другие гости. Главными темами [переговоров] будут чешская инициатива по поставке боеприпасов [Украине], противовоздушная оборона Украины и оборонно-промышленное сотрудничество в Европе", - говорится в документе.

Отмечается, что перед его началом участники выступят с совместным заявлением для СМИ..

Предстоящая встреча в Праге созвана, по словам Фиалы, с целью предотвращения войны.

Ранее газета Politico проинформировала, что Прага, недовольная тем, что Евросоюз не поставил Киеву с марта 2023 года до марта 2024-го обещанный миллион снарядов, потребовала от Брюсселя начать закупать их для Украины по всему миру, в частности в Республике Корея, Турции, ЮАР. К этой инициативе присоединились около 20 государств. Согласно западным СМИ, первые 180 тыс. снарядов будут в июне поставлены в Украину.

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