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Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах

Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах Бедственное положение заморских департаментов Франции говорит о том, что колониальная империя французского лидера Эммануэля Макрона рушится на его же глазах.
Другие страны
26 мая 2024 г. 12:55
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах

Бедственное положение заморских департаментов Франции говорит о том, что колониальная империя французского лидера Эммануэля Макрона рушится на его же глазах.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье обозревателя британского журнала The Spectator Джонатана Миллера.

Журналист прокомментировал прошедшую поездку французского президента в заморский департамент Майотта в Индийском океане и особое административно - территориальное образование Новая Каледония в Тихом океане.

"Президент Франции на этой неделе вернулся на острова (архипелаг Майотта), чтобы сыграть в императора. Однако его империя рушится на глазах", - подчеркнул Миллер.

Журналист считает, что даже "вечно оптимистичный" Макрон не может не замечать катастрофического положения Майотты, которая охвачена беспорядками и повсеместной преступностью. Обозреватель отметил, что Новая Каледония вообще оказалась на пороге гражданской войны.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других заморских владениях Парижа: во Французской Гвиане, на Реюньоне, во Французской Полинезии и многих других. Эти регионы давно превратились в бездонную яму для поглощения государственных финансов.

"Все, кроме французов, понимают, что для оставшейся у Франции империи, наконец, наступает закат", - заключил он.

До этого агентство France-Presse сообщало, что из Новой Каледонии начали эвакуировать туристов, застрявших там из-за общественных протестов.

Отметим, что в Новой Каледонии проживают канаки, коренное население, и французские граждане. Поскольку остров является особой административно-территориальной единицей, канаки имеют ряд преимуществ. Правительство Макрона ради нужных ему результатов предстоящих референдумов о независимости и прочих целей представляет выходцев из Франции как местных жителей. Они, в свою очередь, голосуют за то, чтобы Каледония оставалась в составе Франции. Эта борьба продолжается уже много лет. Население Новой Каледонии составляет около 300 тысяч человек. Канаки составляют 40 процентов жителей. На острове проживает около 40 тысяч французов. В соответствии с Нумейским соглашением 1998 года, Франция согласилась предоставить региону большую политическую автономию, заморозив с этой даты состав электората на парламентских выборах.

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Версия на азербайджанском языке “The Spectator”: Makronun müstəmləkə imperiyası gözləri qarşısında dağılır

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