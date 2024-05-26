В США обеспокоены учениями армии Китая вблизи Тайваня

США обеспокоены учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваня.

США обеспокоены учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваня.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

"США глубоко обеспокоены учениями НОАК в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня. Мы пристально следим за действиями КНР и координируемся с союзниками и партнерами по поводу наших общих озабоченностей", - отмечается в документе.

"Мы настоятельно призываем Пекин действовать сдержанно", - заявили в Госдепе.

23 мая Восточная зона боевого командования НОАК объявила о начале двухдневных учений "Совместный меч - 2024А" вокруг Тайваня, а также возле островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь.