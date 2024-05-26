О нас

В США обеспокоены учениями армии Китая вблизи Тайваня

В США обеспокоены учениями армии Китая вблизи Тайваня США обеспокоены учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваня.
Другие страны
26 мая 2024 г. 13:55
В США обеспокоены учениями армии Китая вблизи Тайваня

США обеспокоены учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваня.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

"США глубоко обеспокоены учениями НОАК в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня. Мы пристально следим за действиями КНР и координируемся с союзниками и партнерами по поводу наших общих озабоченностей", - отмечается в документе.

"Мы настоятельно призываем Пекин действовать сдержанно", - заявили в Госдепе.

23 мая Восточная зона боевого командования НОАК объявила о начале двухдневных учений "Совместный меч - 2024А" вокруг Тайваня, а также возле островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
26 мая 2024 г. 12:07
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
26 мая 2024 г. 10:54
В Азербайджане начинается исполнение распоряжения о помиловании
В Азербайджане начинается исполнение распоряжения о помиловании
26 мая 2024 г. 08:00
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
25 мая 2024 г. 22:15
Утвержден протокол в связи с Международной программой Молодежная столица ОИС Шуша – 2024
Утвержден протокол в связи с Международной программой "Молодежная столица ОИС Шуша – 2024"
25 мая 2024 г. 19:14
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
24 мая 2024 г. 14:00
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
24 мая 2024 г. 14:00
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
24 мая 2024 г. 10:05
Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста, завоевавшего второе золото сборной на ЧМ в ОАЭ
Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста, завоевавшего второе золото сборной на ЧМ в ОАЭ
23 мая 2024 г. 23:43
В Агдеринском районе восстановят пять школ
В Агдеринском районе восстановят пять школ
23 мая 2024 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi