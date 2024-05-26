Зеленский: Россия мобилизует военных для нового наступления на Харьковщину

Россия мобилизует группу военных для нового наступления на Харьковщину.
Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам стран, записанном в Харькове.
По словам президента, оккупанты планируют наступление за 90 км от Харькова: "Буквально сейчас, в эти дни, мы защищаемся в 60 км к северо-востоку от этого города от очередной попытки российского наступления. Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 км отсюда на северо-запад. У нашей родины собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает - не хочет мира".
Глава государства отметил, что подобные удары Россия осуществляет и по сотням других городов и сел Украины. Он также показал в видео сожженное издательство в Харькове.
"Некоторые из них, где когда-то кипела жизнь, сейчас сожжены просто в пепел, там не осталось ни одного жителя. Выжженная пустота - самое ужасное последствие войны, которой мы в Украине и не хотели, которую мы не провоцировали, в которой Украина защищается от попытки России захватить наши ресурсы и территории, уничтожить нашу национальную идентичность. И мир это видит", - прокомментировал Зеленский.
Ранее он призвал лидеров стран мира поддержать саммит мира своим персональным лидерством и участием.