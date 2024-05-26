Зеленский: Россия мобилизует военных для нового наступления на Харьковщину

Россия мобилизует группу военных для нового наступления на Харьковщину.

Россия мобилизует группу военных для нового наступления на Харьковщину.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам стран, записанном в Харькове.

По словам президента, оккупанты планируют наступление за 90 км от Харькова: "Буквально сейчас, в эти дни, мы защищаемся в 60 км к северо-востоку от этого города от очередной попытки российского наступления. Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 км отсюда на северо-запад. У нашей родины собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает - не хочет мира".

Глава государства отметил, что подобные удары Россия осуществляет и по сотням других городов и сел Украины. Он также показал в видео сожженное издательство в Харькове.

"Некоторые из них, где когда-то кипела жизнь, сейчас сожжены просто в пепел, там не осталось ни одного жителя. Выжженная пустота - самое ужасное последствие войны, которой мы в Украине и не хотели, которую мы не провоцировали, в которой Украина защищается от попытки России захватить наши ресурсы и территории, уничтожить нашу национальную идентичность. И мир это видит", - прокомментировал Зеленский.

Ранее он призвал лидеров стран мира поддержать саммит мира своим персональным лидерством и участием.