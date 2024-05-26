О нас

Зеленский пригласил на саммит мира Байдена и Си Цзиньпина

Зеленский пригласил на саммит мира Байдена и Си Цзиньпина В cаммите мира, который пройдет по Украине в Швейцарии 15-16 июня, свое участие подтвердили уже больше 80 стран.
Другие страны
26 мая 2024 г. 14:13
Зеленский пригласил на саммит мира Байдена и Си Цзиньпина

В cаммите мира, который пройдет по Украине в Швейцарии 15-16 июня, свое участие подтвердили уже больше 80 стран.

Как передает Report, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Вместе со Швейцарией мы готовим такой саммит. 15 июня его начало. Мы имеем подтверждение участия уже более 80 государств и продолжаем работать с лидерами, приглашая на саммит. Спасибо каждому, кто действительно помогает миру", - сказал он.

Президент также обратился к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке cаммита мира - президенту Байдену, лидеру США, президенту Китая Си Цзиньпину, и призвал их поддержать саммит своим участием.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski Bayden və Çin liderini Sülh Sammitinə dəvət edib

Другие новости из категории

Минздрав Газы: Число погибших палестинцев приближается к 36 тыс. человек
Минздрав Газы: Число погибших палестинцев приближается к 36 тыс. человек
26 мая 2024 г. 14:46
Зеленский: Россия мобилизует военных для нового наступления на Харьковщину
Зеленский: Россия мобилизует военных для нового наступления на Харьковщину
26 мая 2024 г. 14:46
В США обеспокоены учениями армии Китая вблизи Тайваня
В США обеспокоены учениями армии Китая вблизи Тайваня
26 мая 2024 г. 13:55
Число погибших в результате оползня в Папуа-Новой Гвинее превысило 670 человек
Число погибших в результате оползня в Папуа-Новой Гвинее превысило 670 человек
26 мая 2024 г. 13:29
Египет перенаправил 200 грузовиков с помощью для Газы на КПП Керем-Шалом
Египет перенаправил 200 грузовиков с помощью для Газы на КПП "Керем-Шалом"
26 мая 2024 г. 13:05
В результате паводков в Армении на одной из газозаправочных станций произошел взрыв
В результате паводков в Армении на одной из газозаправочных станций произошел взрыв
26 мая 2024 г. 12:59
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
26 мая 2024 г. 12:55
Аэропорт Новой Каледонии закроют до 2 июня из-за протестов на архипелаге
Аэропорт Новой Каледонии закроют до 2 июня из-за протестов на архипелаге
26 мая 2024 г. 12:41
Армия Израиля задержала несколько палестинцев в ходе рейдов
Армия Израиля задержала несколько палестинцев в ходе рейдов
26 мая 2024 г. 09:53
В КНДР пообещали принять меры в ответ на провокации США
В КНДР пообещали принять меры в ответ на провокации США
26 мая 2024 г. 09:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi