Зеленский пригласил на саммит мира Байдена и Си Цзиньпина

В cаммите мира, который пройдет по Украине в Швейцарии 15-16 июня, свое участие подтвердили уже больше 80 стран.

В cаммите мира, который пройдет по Украине в Швейцарии 15-16 июня, свое участие подтвердили уже больше 80 стран.

Как передает Report, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Вместе со Швейцарией мы готовим такой саммит. 15 июня его начало. Мы имеем подтверждение участия уже более 80 государств и продолжаем работать с лидерами, приглашая на саммит. Спасибо каждому, кто действительно помогает миру", - сказал он.

Президент также обратился к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке cаммита мира - президенту Байдену, лидеру США, президенту Китая Си Цзиньпину, и призвал их поддержать саммит своим участием.