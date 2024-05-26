В результате паводков в Армении на одной из газозаправочных станций произошел взрыв

Из-за селевых потоков, вызванных паводком на реке Ташир в одноименной общине Армении, уровень воды поднялся, подтопило дома и строения, эвакуированы граждане.

Из-за селевых потоков, вызванных паводком на реке Ташир в одноименной общине Армении, уровень воды поднялся, подтопило дома и строения, эвакуированы граждане.

Как передает Report, об этом сообщили в спасательной службе МВД Армении.

Согласно данным, на одной из газозаправочных станций в городе Алаверди оказались под водой компрессоры. Вследствие короткого замыкания прогремел взрыв. В Ванадзоре, Степанаване и селе Амракиц подтопило дома.

В ереванских административных районах Арабкир, Эребуни и Шенгавит некоторые транспортные средства оказались в воде, подтоплены здания и парковки. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, эвакуированы 232 гражданина.