Минздрав Газы: Число погибших палестинцев приближается к 36 тыс. человек

Более 35,98 тыс. человек погибли, 80,6 тыс. пострадали в результате военной операции, которую израильские силы проводят в секторе Газа с начала октября прошлого года.

Более 35,98 тыс. человек погибли, 80,6 тыс. пострадали в результате военной операции, которую израильские силы проводят в секторе Газа с начала октября прошлого года.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, такие данные публикует в своем Telegram-канале министерство здравоохранения палестинского анклава.

"С начала октября прошлого года по настоящее время жертвами израильской агрессии в Газе стали 35 984 палестинца, еще 80 643 получили ранения", - отмечается в заявлении ведомства.

За прошедшие сутки, по информации ведомства, при бомбардировках и обстрелах израильскими силами различных районов Газы 81 палестинец погиб, еще 223 ранены.