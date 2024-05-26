В Узбекистане создадут Агентство по атомной энергии

Агентство по атомной энергии создается в Узбекистане по указу президента Шавката Мирзиёева.

Агентство по атомной энергии создается в Узбекистане по указу президента Шавката Мирзиёева.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба торгового представительства Российской Федерации в Узбекистане.

"Новая структура создается на базе Агентства по развитию атомной энергетики и переходит от Минэнерго Узбекистана в ведение Кабинета министров республики. Агентство определяется республиканским органом исполнительной власти, который ведет государственную политику в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, республиканский Фонд развития атомной энергетики преобразовывается в Фонд развития сферы использования атомной энергии, который будет получать 5% дивидендов, начисленных от годовой прибыли узбекского предприятия "Навоийуран".

Ожидается, что в ходе запланированного на 26-27 мая госвизита президента РФ Владимира Путина в Ташкент продолжатся переговоры о параметрах контракта по строительству в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту.

"Важный совместный проект - сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами", - говорится в материалах к визиту главы РФ в Ташкент.