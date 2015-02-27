Индия оштрафовала российскую судоходную компанию из-за судна "Севастополь"

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Индия требует более 200 тыс. долларов штрафа за освобождение российского судна "Севастополь" из порта Мумбаи. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. По его словам, судно "Севастополь", принадлежащее ООО "Судоходная компания Гудзон" (Владивосток), было задержано Службой береговой охраны Индии при выходе из морского порта города Мумбаи в середине прошлой недели. Решением Мадрасского суда на компанию-судовладельца был наложен штраф в размере 200 тыс. долларов. По информации, после задержания судно пыталось скрыться, однако оно было обнаружено спустя 11 часов и вновь арестовано. Судно задержано из-за коммерческого спора.