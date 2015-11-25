​ИГИЛ объявило Украину врагом

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) обнародовало видео, в котором среди 60 стран-врагов называют Украину.

Как передает Report, об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Боевики включили в состав международной антитеррористической коалиции страны, которые не имеют отношения к конфликту в Сирии - Украину, Польшу, Литву, Молдову и другие государства.

Издание отмечает, что в видео, которое уже удалили и на YouTube, и на Vimeo, появляется таблица с 60 странами якобы международной антитеррористической коалиции, которая воюет в Сирии против ИГИЛ.

И флаг Украины также среди них.