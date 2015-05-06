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    ​ИГ заявляет, что на территории США находятся свыше 70 боевиков

    Представители группировки назвали пять штатов, в которых якобы находятся боевики

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Группировка "Исламское государство" (ИГ) заявила, что на территории США находится 71 боевик, "готовый к проведению атак". Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом пишет  газета New York Daily News.

    Во вторник члены ИГ выступили с радиообращением, взяв на себя ответственность за стрельбу на выставке карикатур на пророка Мухаммеда в американском штате Техас в воскресенье.

    По данным газеты, представители группировки разместили в интернете послание с угрозами в адрес организатора выставки Памелы Геллер, которая ведет антиисламскую пропаганду на территории США.

    В сообщении, которое написали члены "Исламского государства", говорится, что у ИГ "есть 71 тренированный солдат в 15 различных штатах (США), готовый к атаке по нашему указанию". Представители группировки назвали пять штатов, в которых якобы находятся боевики: Виргиния, Мэриленд, Иллинойс, Мичиган и Калифорния.

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