​ИГ заявляет, что на территории США находятся свыше 70 боевиков

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Группировка "Исламское государство" (ИГ) заявила, что на территории США находится 71 боевик, "готовый к проведению атак". Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета New York Daily News.

Во вторник члены ИГ выступили с радиообращением, взяв на себя ответственность за стрельбу на выставке карикатур на пророка Мухаммеда в американском штате Техас в воскресенье.

По данным газеты, представители группировки разместили в интернете послание с угрозами в адрес организатора выставки Памелы Геллер, которая ведет антиисламскую пропаганду на территории США.

В сообщении, которое написали члены "Исламского государства", говорится, что у ИГ "есть 71 тренированный солдат в 15 различных штатах (США), готовый к атаке по нашему указанию". Представители группировки назвали пять штатов, в которых якобы находятся боевики: Виргиния, Мэриленд, Иллинойс, Мичиган и Калифорния.