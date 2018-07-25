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    ИГ взяла на себя ответственность за убийство двоих людей в Торонто

    Семья 29-летнего Фейсала Хуссейна, который устроил стрельбу в Торонто, утверждает, что он страдал психическими расстройствами

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за действия стрелка, убившего 22 июля двух человек в Торонто, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Напомним, 22 июля в Торонто поздно вечером мужчина на одной из улиц с множеством кафе и ресторанов открыл стрельбу из пистолета по людям, а затем вступил в перестрелку с полицейскими и был убит. В результате действий стрелка погибли два человека - 10-летняя девочка и 18-летняя девушка. Еще 13 человек были ранены.

    Семья 29-летнего Фейсала Хуссейна, который устроил стрельбу в Торонто, утверждает, что он страдал психическими расстройствами.

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