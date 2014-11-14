ИГ и "Аль-Каида" договорились о совместных действиях против противников в Сирии

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Группировка "Исламское государство" (ИГ) и террористическая организация "Аль-Каида" договорились о совместных действиях против своих противников в Сирии. Об этом со ссылкой сообщило в четверг агентство Associated Press (АР).

По свидетельствам неназванного представителя сирийской оппозиции и одного из командиров повстанцев, тайная встреча представителей ИГ и "Аль-Каиды", на которой была достигнута указанная договоренность, состоялась 2 ноября в городке Атареб, к западу от Алеппо. На ней, якобы, представители сторон согласовали план прекращения противостояния между собой и договорились о совместных действиях против своих оппонентов.

Источник агентства рассказал, что ночная встреча, продолжавшаяся около четырех часов, внимательно отслеживалась членами сирийской оппозиции. Он выразил уверенность в том, что на встрече между ИГ и "Аль-Каидой" была достигнута договоренность.

Факт проведения встречи и достижения соглашения в городке под Алеппо подтвердил и полевой командир, назвавшийся Абу Мусафером. По его словам, стороны договорились более не бороться друг с другом, а совместно действовать против курдских ополченцев в двух районах на севере Сирии, где такие боевые действия пока не ведутся, напоминает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным израильской версии издания Forbes, ИГ -самая богатая террористическая группировка. Она зарабатывает $2 млрд в год, в основном - на продаже нефти. Годовой доход "Аль-Каиды" - $150 млн.