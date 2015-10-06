Хуситы отступили из йеменской провинции Мариб

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) и сторонники бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха отступили из провинции Мариб, сообщает Report со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM.

По данным агентства, мятежники оставили свои последние позиции в Марибе во вторник утром. В то же время войска арабской коалиции и йеменского правительства сумели занять район Фардат Нахам и приблизиться к столице Йемена Сане.

Ранее сторонникам президента страны Абд Раббу Мансура Хади удалось вернуть контроль над стратегически важным Баб-эль-Мандебским проливом, через который осуществляется значительная часть мировых поставок нефти.