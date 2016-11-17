Хиллари Клинтон выступила с речью впервые после выборов

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Хиллари Клинтон выступила с публичной речью в первый раз после поражения на президентских выборах, завершившихся победой кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN в четверг.

Клинтон говорила на собрании "Фонда защиты детей" в Вашингтоне. Она признала, что было нелегко выйти к людям.

"За последнюю неделю несколько раз мне хотелось всего лишь устроиться с хорошей книгой и нашими собаками и больше никогда не уходить из дома", - сказала Клинтон. Но она не делала акцент на поражении, а рассказала о том, как мать повлияла на ее судьбу.

Хиллари Клинтон рассказала о том, как родители отправили ее мать, Дороти Родэм, вместе с сестрой из родного Иллинойса в Калифорнию к бабушке с дедушкой, которые грубо обращались с внучками. Клинтон сказала, что хотела бы оказаться в тот момент рядом с матерью и показать, чего добилась сама и как ее любит семья.

"Мы многое должны сделать ради наших детей, наших семей и нашей страны. Я прошу вас остаться с нами, продолжать сотрудничество на всех уровнях". "Вы нужны нам. Вы нужны Америке, ваша энергия, ваши амбиции, ваш талант. Благодаря им мы преодолеем это", - продолжила Клинтон.

Кроме поражения на президентских выборах Демократическая партия утратила контроль над обеими палатами Конгресса и верховным судом.