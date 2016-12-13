Обнародованы факты об отношении кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона к России

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп cегодня выбрал главу крупнейшей нефтяной компании страны ExxonMobil Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, ниже приводятся пять фактов о Тиллерсоне, связанных с Россией.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших корпораций по размеру капитализации. В России компания участвует в проекте "Сахалин-1" (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% - у "Роснефти" и индийской ONGC), разрабатывая нефтегазовые месторождения "Чайво", "Одопту" и "Аркутун-Даги" на шельфе Сахалина. Тиллерсон работает в компании с 1975 года. В январе 1998 года он занял посты вице-президента компании Exxon Ventures (CIS) Inc. и президента компании Exxon Neftegas Limited, отвечал за проекты Exxon в России и Каспийском регионе, а также за деятельность консорциума "Сахалин-1" на шельфе острова Сахалин в России, неоднократно бывал в России. Последние 14 лет Тиллерсон является президентом ExxonMobil.

Тиллерсон неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным. В частности, в 2003 году он принимал участие во встрече главы российского государства с руководителями российских и зарубежных энергетических компаний и лауреатами премии "Глобальная энергия" в Санкт-Петербурге.

Рекс Тиллерсон награжден российским орденом Дружбы. Путин лично вручил его главе ExxonMobil на своей встрече с руководителями энергетических компаний в июне 2013 года в рамках ПМЭФ.

Советник избранного президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что отношения Тиллерсона с Трампом строятся на деловых интересах – они не то, чтобы "опрокидывают стопки с водкой" в местном баре. Это косвенно подтверждает и иск ExxonMobil о возмещении части налогов по проекту "Сахалин-1", который компания подала к РФ весной прошлого года в Стокгольмский арбитраж. Американская компания пытается добиться для "Сахалина-1" снижения налога на прибыль с 35% до 20% и вернуть переплаченное за последние семь лет (озвучивалась сумма в 500 миллионов долларов). Ожидается, что слушания по налоговому спору начнутся весной 2017 года.