 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Госсекретарь США вылетел на переговоры с лидером КНДР в Пхеньян

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео вылетел из Вашингтона в Пхеньян, где 6-7 июля примет участие в переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Переговоры Помпео и Ким Чен Ына, как ожидается, будут посвящены разработке детального плана по денуклеаризации в рамках договоренностей северокорейского лидера с президентом США Дональда Трампом по итогам саммита в Сингапуре. 

    В Вашингтоне рассчитывают, что процесс денуклеаризации займет менее года.

    Во второй половине дня 7 июля Помпео вылетит из Пхеньяна в Токио, где госсекретарь встретится с главами иностранных ведомств Японии и Южной Кореи для обсуждения итогов переговоров с Ким Чен Ыном.

    Также главу госдепа ожидает визит во Вьетнам и Абу-Даби, после чего Помпео направится в Брюссель для участия в саммите НАТО, который состоится 11-12 июля.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi