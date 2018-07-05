Госсекретарь США вылетел на переговоры с лидером КНДР в Пхеньян

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео вылетел из Вашингтона в Пхеньян, где 6-7 июля примет участие в переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Переговоры Помпео и Ким Чен Ына, как ожидается, будут посвящены разработке детального плана по денуклеаризации в рамках договоренностей северокорейского лидера с президентом США Дональда Трампом по итогам саммита в Сингапуре.

В Вашингтоне рассчитывают, что процесс денуклеаризации займет менее года.

Во второй половине дня 7 июля Помпео вылетит из Пхеньяна в Токио, где госсекретарь встретится с главами иностранных ведомств Японии и Южной Кореи для обсуждения итогов переговоров с Ким Чен Ыном.

Также главу госдепа ожидает визит во Вьетнам и Абу-Даби, после чего Помпео направится в Брюссель для участия в саммите НАТО, который состоится 11-12 июля.