Госсекретарь США обсудит в Киеве реформы и деэскалацию конфликта

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри начинает в четверг свой официальный визит в Киев, в ходе которого он намерен встретиться с первыми лицами страны, чтобы обсудить продолжение экономических реформ и деэскалацию ситуации на юго-востоке Украины.

Госсекретарь планирует встретиться с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, министром иностранных дел Павлом Климкиным и представителями украинского парламента.

О некоторых деталях визита шефа американской дипломатии на одном из регулярных брифингов рассказала глава пресс-службы госдепартамента Джен Псаки. "Госсекретарь был на Украине год назад. Он собирается провести ряд, по его мнению, важных двусторонних встреч, обсудить достигнутый прогресс и прогресс, которого они (украинцы - прим. ТАСС) еще могут достичь по всем направлениям, от экономических реформ до усилий по деэскалации ситуации "на земле", - сказала она.

Визит Керри в Киев проходит на фоне обострения конфликта между вооруженными силами Украины и ополчением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также сообщений о том, что в администрации президента США Барака Обамы активно обсуждают поставки Киеву оружия, информирует Report со ссылкой на ТАСС.