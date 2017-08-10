Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Госдеп США выслал двух кубинских дипломатов после серии необъяснимых инцидентов на Кубе, в результате которых пострадали американские дипломат.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Официальный представитель Госдепартамента сказал, что двух кубинцев попросили покинуть США после того, как американцы на Кубе «сообщили об инцидентах, вызвавших различные физические симптомы». Чиновник не уточнил о каких именно инцидентах идет речь, но напомнил Кубе о своем международном обязательстве защищать иностранных дипломатов.

Чиновник сообщил, что кубинское правительство заверило США, что расследует инциденты.