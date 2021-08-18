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Госдеп США: Гани больше не является политической фигурой в Афганистане

Госдеп США: Гани больше не является политической фигурой в Афганистане Соединенные Штаты исходят из того, что беглый президент Афганистана Ашраф Гани больше не является политической фигурой в своей стране, заявила в среду первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
Другие страны
18 августа 2021 г. 23:42
Госдеп США: Гани больше не является политической фигурой в Афганистане

Соединенные Штаты исходят из того, что беглый президент Афганистана Ашраф Гани больше не является политической фигурой в своей стране, заявила в среду первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Как передает Report, в ходе брифинга в госдепартаменте Шерман попросили дать оценку видеообращению, которое Гани записал к афганскому народу, находясь в ОАЭ.

"Гани больше не является фигурой в Афганистане", - заявила высокопоставленный американский дипломат.

Ранее министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".

В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: "Qani artıq Əfqanıstanda siyasi fiqur deyil"

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