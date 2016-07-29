​Голод в Венесуэле: в столичном зоопарке умерли 50 животных

Баку. 29 Июля. REPORT.AZ/ Почти полсотни животных умерли от голода в одном из крупнейших зоопарков Венесуэлы в Каракасе из-за продолжающейся хронической нехватки продовольствия.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил профсоюзный лидер Марлен Сифонтес.

Все животные зоопарка Карикуао умерли за последние полгода. А некоторые, вьетнамские свиньи, тапиры, кролики и птицы, не ели уже две недели.

По мнению Сифонтеса, с такой же проблемой сталкиваются зоопарки по всей стране. Например, в Ла Лагуне (штат Тачира), руководство местного зоопарка собирает пожертвования местных бизнесменов.

«Мы делаем все, что в человеческих силах, чтобы зоопарк продолжал функционировать», — отметил бухгалтер местного муниципалитета Осландер Монтойя, который занимается финансированием зоопарка.