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Главы МИД Британии, Израиля и Ирана провели переговоры из-за эскалации на Ближнем Востоке

Главы МИД Британии, Израиля и Ирана провели переговоры из-за эскалации на Ближнем Востоке Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что провел переговоры с министрами иностранных дел Израиля и Ирана Исраэлем Кацем и Аббасом Арагчи на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Другие страны
27 октября 2024 г. 22:57
Главы МИД Британии, Израиля и Ирана провели переговоры из-за эскалации на Ближнем Востоке

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что провел переговоры с министрами иностранных дел Израиля и Ирана Исраэлем Кацем и Аббасом Арагчи на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом глава внешнеполитического ведомства Великобритании написал на своей странице в соцсети X.

"Сегодня я провел важные переговоры с израильским министром иностранных дел Исраэлем Кацем и иранским министром иностранных дел Арагчи. Великобритания продолжает настаивать на снижении напряженности и прекращении конфликтов в Ливане и Газе. Региональная война стала бы катастрофой, она не в чьих-либо интересах", - говорится в публикации.

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