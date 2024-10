Главы МИД Британии, Израиля и Ирана провели переговоры из-за эскалации на Ближнем Востоке

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что провел переговоры с министрами иностранных дел Израиля и Ирана Исраэлем Кацем и Аббасом Арагчи на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report , об этом глава внешнеполитического ведомства Великобритании написал на своей странице в соцсети X.

"Сегодня я провел важные переговоры с израильским министром иностранных дел Исраэлем Кацем и иранским министром иностранных дел Арагчи. Великобритания продолжает настаивать на снижении напряженности и прекращении конфликтов в Ливане и Газе. Региональная война стала бы катастрофой, она не в чьих-либо интересах", - говорится в публикации.