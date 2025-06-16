Армия Израиля заявила об ударе по "центру связи ВС Ирана"

Армия Израиля заявила об ударе по "центру связи ВС Ирана" в Тегеране, сопроводив сообщение фотографией здания иранской гостелерадиокомпании.

Армия Израиля заявила об ударе по "центру связи ВС Ирана" в Тегеране, сопроводив сообщение фотографией здания иранской гостелерадиокомпании.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Сегодня, в понедельник, ВВС Израиля нанесли точечный удар, основанный на разведданных от Разведывательного управления, целью которого был центр связи, использовавшийся в военных целях Вооруженными силами Ирана", - говорится в сообщении.