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Армия Израиля заявила об ударе по "центру связи ВС Ирана"

Армия Израиля заявила об ударе по "центру связи ВС Ирана" Армия Израиля заявила об ударе по "центру связи ВС Ирана" в Тегеране, сопроводив сообщение фотографией здания иранской гостелерадиокомпании.
Другие страны
16 июня 2025 г. 20:49
Армия Израиля заявила об ударе по центру связи ВС Ирана

Армия Израиля заявила об ударе по "центру связи ВС Ирана" в Тегеране, сопроводив сообщение фотографией здания иранской гостелерадиокомпании.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Сегодня, в понедельник, ВВС Израиля нанесли точечный удар, основанный на разведданных от Разведывательного управления, целью которого был центр связи, использовавшийся в военных целях Вооруженными силами Ирана", - говорится в сообщении.

Сообщение сопровождается кадром аэрофотосъемки с изображением здания, выглядящего как штаб-квартира телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) - основного иранского вещателя. Ранее газета IRIB сообщала, что один из израильских ударов пришелся на здание иранской гостелерадиокомпании.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusu: İranın Silahlı Qüvvələrinin Rabitə Mərkəzinə zərbə endirilib

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