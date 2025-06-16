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Токаев: По итогам прошлого года объем торговли между Казахстаном и КНР достиг рекордных $44 млрд

Токаев: По итогам прошлого года объем торговли между Казахстаном и КНР достиг рекордных $44 млрд Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в ходе переговоров со своим китайским коллегой Си Цзиньпинем заявил, что КНР является крупнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана.
В регионе
16 июня 2025 г. 20:52
Токаев: По итогам прошлого года объем торговли между Казахстаном и КНР достиг рекордных $44 млрд

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в ходе переговоров со своим китайским коллегой Си Цзиньпинем заявил, что КНР является крупнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана.

Как сообщает казахстанское бюро Report, по итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг рекордных $44 млрд.

Президент Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросе сотрудничества в сфере атомной энергетики.

"Мы приняли решение о строительстве нескольких АЭС в Казахстане. Ведется соответствующая работа для привлечения крупных компаний к участию в этом важном проекте. Создано Агентство Республики Казахстан по атомной энергии. Хочу особо отметить: мы рассматриваем китайскую компанию CNNC в качестве надежного стратегического партнера по проекту строительства АЭС. СNNC известна на мировом уровне своей высокой компетенцией, поэтому, безусловно, займет достойную нишу на нашем рынке. Кроме того, Казахстан является надежным поставщиком природного урана и ядерного топлива в Китай", – сказал он.

В свою очередь Си Цзиньпин выразил благодарность Токаеву за теплый прием.

"Отношения между Китаем и Казахстаном выдержали испытания в нестабильной международной обстановке и продолжают динамично развиваться. Это стало возможным не только благодаря географической близости и многовековой дружбе, но и естественной потребности в совместном развитии наших стран. Плодотворная реализация целого ряда социально значимых проектов приносит ощутимую пользу народам двух стран. Я готов вместе с Вами неуклонно укреплять нашу дружбу и многоплановое сотрудничество, чтобы китайско-казахстанские отношения вносили еще больший вклад в развитие региона и мира в целом, – сказал Председатель КНР.

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