Красный Полумесяц: Израиль ударил по отряду иранских спасателей в Тегеране

Израильские ВС нанесли удар по иранским спасателям во время оказания ими помощи пострадавшим в Тегеране.
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"Есть вероятность, что двое сотрудников организации могли погибнуть", - говорится в заявлении.
20:09
Мощный взрыв прогремел в Тегеране, в городе слышна работа систем противовоздушной обороны.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на севере иранской столицы виден густой дым.
Ранее стало известно, что Израиль атаковал штаб-квартиру телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) - основного иранского вещателя.