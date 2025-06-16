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Красный Полумесяц: Израиль ударил по отряду иранских спасателей в Тегеране

Красный Полумесяц: Израиль ударил по отряду иранских спасателей в Тегеране Мощный взрыв прогремел в Тегеране, в городе слышна работа систем противовоздушной обороны.
В регионе
16 июня 2025 г. 20:42
Красный Полумесяц: Израиль ударил по отряду иранских спасателей в Тегеране

Израильские ВС нанесли удар по иранским спасателям во время оказания ими помощи пострадавшим в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом сообщил иранский Красный Полумесяц.

"Есть вероятность, что двое сотрудников организации могли погибнуть", - говорится в заявлении.

20:09

Мощный взрыв прогремел в Тегеране, в городе слышна работа систем противовоздушной обороны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на севере иранской столицы виден густой дым.

Ранее стало известно, что Израиль атаковал штаб-квартиру телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) - основного иранского вещателя.

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