Главы Генштабов России и США проведут встречу в Хельсинки

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд 8 июня проведут встречу в Хельсинки. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают Силы обороны Финляндии.

"Силы обороны информируют о том, что высшее военное руководство Соединенных Штатов и России проведет встречу в Хельсинки в эту пятницу. Делегацию Соединенных Штатов возглавляет Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, российскую — начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов", — говорится в сообщении.

Также каждый из них проведет отдельные встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё и командующим Силами обороны Финляндии Ярмо Линдбергом, уточняется в сообщении.