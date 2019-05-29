Глава МИД: В Сирии задержаны 400-450 граждан Франции

В Сирии задержаны 400-450 граждан Франции.

Как передает французское бюро Report, об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил на заседании комиссии по иностранным вопросам Национальной Ассамблеи Франции.

Министр сообщил, что среди них имеются дети, и только потерявшие родителей или имеющие разрешение матери дети смогут быть возвращены во Францию: "Официальный Париж не примет обратно мужчин и их жен, которые отправились в Сирию воевать. В этом вопросе наше мнение не изменится. Они должны быть судимы там, где совершили убийство".

Отметим, что за последнюю неделю иракский суд вынес смертельный приговор в отношении 7 граждан Франции, обвиняемых в членстве в террористической группировке ИГ. Официальный Париж заявил, что сделает все возможное для ликвидации вынесенного гражданам страны смертельного приговора.