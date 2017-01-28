Глава МИД Франции посетит в Иран 30-31 января

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро отправится в иранскую столицу Тегеран 30-31 января.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

В ходе визита Эйро встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани, а также побеседует с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом. Политики обсудят региональные проблемы и ядерную сделку 2015 года.

В коммюнике уточняется, что Эйро будет сопровождать делегация из примерно 60 французских предпринимателей, некоторые из которых планируют подписание ряда соглашений. "Этот визит также позволит затронуть двустороннее сотрудничество в сфере научных исследований, высшего образования и культуры", — говорится в коммюнике.