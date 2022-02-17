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Глава МИД Британии: Россия может затянуть кризис на границе на месяцы

Глава МИД Британии: Россия может затянуть кризис на границе на месяцы Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс предостерегла Украину от "ложного чувства безопасности" после заявлений РФ о выводе войск.
Другие страны
17 февраля 2022 г. 17:00
Глава МИД Британии: Россия может затянуть кризис на границе на месяцы

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс предостерегла Украину от "ложного чувства безопасности" после заявлений РФ о выводе войск.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, такое мнение она высказала в статье для The Telegraph.

Трасс считает, что Россия может "испытывать стойкость" Запада, затягивая противостояние на границе с Украиной на месяцы.

"Мы не должны впадать в ложное чувство безопасности, когда Россия утверждает, что некоторые войска возвращаются в свои казармы, в то время как на самом деле наращивание российской военной мощи не показывает никаких признаков замедления", - сказала она.

По ее словам, сейчас нет никаких доказательств того, что россияне уходят из приграничных районов возле Украины.

Отметим, что 15 февраля президент США Джо Байден объявил, что Россия стянула к границам Украины более 150 тыс. вооруженных военных.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyalı nazir: "Rusiya sərhəddəki gərginliyi aylarla uzada bilər"
Версия на английском языке UK foreign secretary: Russia could drag out border crisis for months

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