​Глава госпиталя в Китае скончался от коронавируса

Глава одного из временных госпиталей для зараженных коронавирусом COVID-2019 в Ухане скончался от этого заболевания. Специалист умер 17 февраля.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина стал первым главой медучреждения, который скончался от коронавируса. Других подробностей не приводится.

В ночь на 7 февраля от коронавируса скончался врач-офтальмолог Ли Вэньлян, который одним из первых забил тревогу о распространении заболевания. Мужчина заразился, оказывая помощь пациентам.

Когда у специалиста остановилось сердце, врачам удалось его реанимировать и поддерживать в нем жизнь. Однако Вэньлян оставался в критическом состоянии и через некоторое время умер.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 17 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 1770 человек, подтвержденных случаев заражения — более 70 тыс.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием, а на следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.